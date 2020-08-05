محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشرت الفنانة أحلام، صورا لمنطقة عجمان بالإمارات، بعد اشتعال حريق كبير في سوقها الشعبي، بالمنطقة الصناعية الجديدة. وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر: "‏اللهم اجعلها بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، عجمان.. اللهم احفظ بلادي الإمارات". يذكر أن صحفًا إماراتية أوضحت اندلاع حريق هائل فى سوق عجمان الشعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة، وأتى على معظم محال السوق، وسارعت الفرق المختصة التابعة للدفاع المدني، للقيام بعمليات الإطفاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حريق هائل بسوق عجمان.. أحلام: "اللهم احفظ بلادي الإمارات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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