بعد انفجار بيروت.. أمير طعيمة: "الشعب اللبناني بيدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تضامن الشاعر الغنائي أمير طعيمة مع الشعب اللبناني، بعد الانفجار، الذي وقع أمس في بيروت.

وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر: "‏أي عقل بيقول إنك تتحفظ على قنبلة موقوتة لسنوات في منطقة مأهولة بالسكان.. الشعب المحب للحياة واللي بمرور السنين بيسلبوه حقه في الحياة الآدمية الطبيعية".

وأضاف: "قلبي مع الشعب اللبناني اللي بقاله سنين بيدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها.. ربنا يرحم رفيق الحريري".

يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.