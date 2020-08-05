محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تضامن الشاعر الغنائي أمير طعيمة مع الشعب اللبناني، بعد الانفجار، الذي وقع أمس في بيروت.
وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر: "أي عقل بيقول إنك تتحفظ على قنبلة موقوتة لسنوات في منطقة مأهولة بالسكان.. الشعب المحب للحياة واللي بمرور السنين بيسلبوه حقه في الحياة الآدمية الطبيعية".
وأضاف: "قلبي مع الشعب اللبناني اللي بقاله سنين بيدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها.. ربنا يرحم رفيق الحريري".
يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفجار بيروت.. أمير طعيمة: "الشعب اللبناني بيدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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