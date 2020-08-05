بعد السخرية منه بسبب انفجار بيروت.. فنانون يدعمون "الجسمي": "مش مقبول السخافة ديه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من الشعراء والملحنين، على الدفاع عن الفنان حسين الجسمي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، منتقدين بعض الأشخاص الذين وصفوا الجسمي بـ"النحس"، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لكونه كتب تغريدة "في حب لبنان"، وإقامته حفلا هناك، قبل انفجار بيروت بيومين.

ونرصد ما قاله الفنانون في التقرير التالي :

أيمن بهجت قمر

كتب الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ6 الصبح .. بعد الفراق ..أهل كايرو ..بشرة خير ..محدش مرتاح.. سنة الحياة.. وحاجات كتير تانية .. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب".

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عزيز الشافعي

وكتب الملحن والمطرب عزيز الشافعي، عبر حسابه على تويتر: "‏مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم فنانين العرب.. ومش عارف الناس اللي بتتكلم بالجهل ده، عايشين وسطنا ليه".

الملحن مصطفى جاد

كتب الملحن مصطفى جاد، عبر حسابه على تويتر: "‏صاحبي وأخويا ‎حسين الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت.. دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند وفرّح كل بيت عربي" .

وأضاف: "عيب كدة والله كرهتونا في حياتنا وفي شغلنا كفاية حقد وغل وطاقة سلبية.. دمت طيب يا صاحبي".

يذكر أن المطرب الإماراتي حسين الجسمي، طرح أغنية جديدة بعنوان "أهواك للموت"، مؤخرًا، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".