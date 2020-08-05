العائلة المالكة البريطانية وكيت ميدلتون يهنئون ميغان ماركل بعيد ميلادها الـ39

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:44 مساءً - في الأيام القليلة الماضية نشرت العديد من الصحف البريطانية وبعض وسائل الإعلام تقارير تزعم استياء بعض أفراد الأسرة المالكة من كتاب جديد حول دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل يكشف عمق الخلافات بينهما وبين دوق ودوقة كامبريديج الأمير ويليام وكيت ميدلتون،وعدم ترحيبهما بانضمام الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل للعائلة المالكة البريطانية ،وعدم ترحيب الأمير ويليام بزواج شقيقه منها وتسارع علاقته بها ووصفه لها بالفتاة بدلاً من إسمها مما أثار استياء الأمير هاري من شقيقه الأكبر ويليام للغاية،هو الواقع بغرام ميغان ماركل بشدة.

قام قصر باكينغهام وأفراد العائلة المالكة بنفي كل هذه التقارير عملياً عبر تهنئة دوقة ساسيكس ميغان ماركل بعيد ميلادها ال39 .

وتم ذلك من خلال تقديم العائلة المالكة البريطانية تهنئة خاصة لدوقة ساسيكس الأمريكية ميغان ماركل ،زوجة الأمير هاري،حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بمناسبة عيد ميلادها ال39 ،يوم أمس الثلاثاء 4 آب- أغسطس عبر موقعي التواصل الإجتماعي "تويتر" و"أنستغرام" عبر نشر حساب العائلة المالكة البريطانية صورة جميلة لميغان بأول مناسبة رسمية تحضرها مع الملكة إليزابيث الثانية وجاء معها تهنئة ملكية دافئة: "نتمنى لدوقة ساسيكس عيد ميلاد سعيد للغاية" .

واعتبرت التهنئة الملكية بمثابة بادرة ودية صادقة بعد أسابيع من توتر عصيب عاشه الثنائي الملكي هاري وميغان إثر تخليهما عن واجباتهما الملكية في بريطانيا وانتقالهما للإقامة الطويلة في الولايات المتحدة.

وبعد تهنئة الملكة إليزابيث الثانية وقصر باكنغهام لميغان ماركل بعيد ميلادها،هنأ الأمير تشارلز والد هاري والأمير ويليام، ميغان ماركل بعيد ميلادها ال39.

وانتقل هاري وميغان، التي تحتفل ببلوغها سن الـ39 عاماً، إلى العيش في لوس أنجلوس مع ابنهما آرتشي هذا العام بعد أن تخليا عن مهامهما الملكية الرسمية منذ نهاية شهر مارس-آذار الماضي.

وأظهرت وثائق أرفقها محامو ميغان بدعوى قضائية رفعتها ضد صحيفة، أن هاري (35 عاما) اعترف بأن خلافاً نشب بينه وشقيقه وليام، وأن ميغان شعرت بأنها "غير مشمولة بحماية" العائلة المالكة أثناء فترة حملها.

وفي الشهر الماضي، نأى الزوجان بنفسيهما عن كتاب سيرة عنهما جاء فيها أن هاري يعتقد أن بعض أقاربه لا يحبون زوجته الأمريكية التي كانت تعمل بالتمثيل وأن البعض يرون أن الشعبية التي يحظى بها الزوجان يجب أن تخفت وتنخفض حسب بعض وسائل الإعلام .



كيت ميدلتون تهنيء ميغان بعيد ميلادها برسالة بسيطة

كيت ميدلتون تهنيء ميغان بعيد ميلادها



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية،انضمت دوقة كامبريديج كيت ميدلتون للملكة إليزابيث والأمير تشارلز والأمير ويليام بتمني الصحة والسعادة لميغان ماركل بعيد ميلادها،وكيت ميدلتون التي يتهمها الكتاب الجديد حول هاري وميغان ورحلة بحثهما عن الحرية بأنها لم ترحب كما يجب بانضمام ميغان ماركل للأسرة المالكة،لأنهما لم تتفقان ولا تتشابهان في كثير من الأمور،هنأت دوقة كامبريديج كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام، دوقة ساسيكس ميغان ماركل بعيد ميلادها ال39 عبر حسابها وزوجها بموقع "أنستغرام" للتواصل الإجتماعي برسالة بسيطة من خلال مشاركة صورة حلوة لميغان ماركل تتفاعل بها مع طفلة في مناسبة رسمية مع تعليق جميل كتباه معاً إلى جانبها قائلين: "نتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لدوقة ساسيكس اليوم".

حيث تشارك كل من الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز والأمير ويليام وكيت ميدلتون صوراً جميلة لميغان ماركل التي بلغت يوم الثلاثاء 4 آب- أغسطس 2020 الجاري عامها ال39 ،وتمنوا لها جميعاً يوم عيد ميلاد سعيد.

وتعتقد الخبيرة الملكية ورئيسة تحرير مجلة "ماجستي" أنغريد سيوارد : "أن العائلة المالكة أثبتت ببساطة أنها تفهم مدى حساسية ميغان ماركل،لكنها إن فكرت بالأمر ،ستدرك إنها جزء من النظام الملكي الذي تحاول مغادرته".

وأضافت: أن كيت ميدلتون لديها أشياء أفضل للتفكير بها بدلا من التوتر مع زوجة شقيق زوجها لهذا قررت كيت الترفع عن هذا التوتر لتتمنى لميغان ماركل عيد ميلاد سعيد.



وسيتم يوم 11 آب- أغسطس المقبل من الشهر الجاري طرح كتاب السيرة الذاتية "Finding Freedom" للمؤلفين الصحفيين المختصين بالكتابة عن العائلة المالكة أوميد سكوبي وكارولين دوراند الذي أثار قبل صدوره ضجة هائلة،ومتوقع له ضجة أكبر لكونه يتحدث عن العلاقة المتوترة بين الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل مع الملكة وأفراد العائلة المالكة. البريطانية عند توزيع النسختين الإلكترونية والورقية منه عالمياً.

وبعد نشر بعض الصحف البريطانية تسريبات قصيرة من الكتاب،نفى المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري وميغان ماركل أن يكون لهما دور فيه،وأنهما لم يتحدثان إلى المؤلفين ولم يساهما فيه إطلاقاً.

تابعي المزيد: نجمة بوليوود وهوليوود الهندية بريانكا شوبرا تتضامن مع لبنان وتشعر بالحزن من أجله