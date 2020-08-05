نجمة بوليوود وهوليوود الهندية بريانكا شوبرا تتضامن مع لبنان وتشعر بالحزن من أجله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:44 مساءً - انفجار مرفأ بيروت الأشبه بانفجار هيروشيما النووي لم يهز لبنان ويدمر نصف عاصمته الساحرة بيروت فحسب،بل هز وأوجع قلوب الملايين حول العالم فأعلن البشر والدول الكبرى والصغرى الأوروبية والعربية كامل التضامن معه،وهبوا لتلبية نداء استغاثته فوراً.

ومن بين عشرات ملايين القلوب،قلب النجمة الهندية المقيمة بالولايات المتحدة بريانكا شوبرا.

حيث أعربت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن حزنها العميق وصدمتها النفسية جراء الإنفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت بدرجة 4.5 درجة ريختر ووصلت أصداؤه لجزيرة قبرص التي تبعد عن بيروت حوالي 250 كيلو متراً فقط عصر أمس الثلاثاء 4 آب- أغسطس 2020 الجاري،وأدى إلى تضرر نصف العاصمة اللبنانية بيروت وخسائر جسيمة في الأرواح ووفاة أكثر من 100 شخص وإصابة 4000 شخص بجراح مختلفة،بعضها خطير،ولا يزال عدد كبير من الأشخاص مفقودين وتحت الأنقاض ،وتخوض فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني جهوداً كبيرة وجبارة لإجلائهم وإخلائهم وإسعافهم.

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أعادت بريانكا نشر صورة للحظة الإنفجار تظهر سحابة الدخان الحمراء التي نتجت عنه

وقد قامت النجمة الهندية بريانكا شوبرا البالغة من العمر 38 عاماً، بإعادة نشر صورة للحظة الإنفجار، تظهر سحابة الدخان الحمراء التي نتجت عنه، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، وعلّقت بالقول:"هذا فظيع. مدمر للغاية. أرسل كل حبي وصلواتي لكل من تأثر بهذه المأساة. بيروت".

ولعبت بريانكا شوبرا التي أتمت عامها ال20 على احترافها التمثيل والفن مؤخراً كباقي نجوم العالم بدور مؤثر للتوعية بخطورة جائحة فيروس كورونا عبر استضافتها عدد كبير من الأطباء وخبراء في منظمة الصحة العالمية بجلسة حوارية عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" أجابوا فيها على أسئلة مهمة للمتابعين ومعجبي شوبرا.