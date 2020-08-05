فيديو .. دومينيك حوراني تنجو بأعجوبة من انفجار منزلها بـ بيروت

نجت الفنانة دومينيك حوراني بأعجوبة، وذلك عقب انفجار منزلها أثناء أحداث المأسوية في بيروت.

ونشرت دومينيك حوراني فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب،

حيث ظهر من خلاله آثار تدمير منزلها في الأحداث المؤسفة بعد انفجار بيروت.

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يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج

عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.