شاهد.. آثار تدمير منزل الفنانة السعودية وعد إثر إنفجار بيروت

راح بيتي ببيروت كله لاحول ولا قوه الا بالله الحمد لله علي كل حال 😭 الله يرحم العالم ويعوضنا خير #وعد #بيروت #انفجار

A post shared by WAED🇸🇦سفيره اجتماعيه ومطربه (@waedhanan) on Aug 5, 2020 at 6:04am PDT

