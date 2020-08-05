شاهد.. آثار تدمير منزل الفنانة السعودية وعد إثر إنفجار بيروت

نشرت الفنانة السعودية وعد، مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
أظهر الفيديو حالة الدمار التي لحقت بمنزلها في مدينة بيروت، بسبب الانفجار الذي تعرض له مرفأ الميناء أمس، وأسفر عن تدمير عدد كبير من المنازل وتشريد الآلاف مناللبنانيين، معلقة على الفيديو، قائلة:"راح بيتي ببيروت كله لاحول ولا قوه الا بالله الحمد لله علي كل حال .. الله يرحم العالم ويعوضنا خير".
يذكر أن، تعرضت، أمس، لبنان لإنفجار في مرفأ بيروت وسط العاصمةاللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين فى بيروت بعد انفجار هائل فى منطقة الميناء هز المدينة أمس الثلاثاء وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن فى العاصمة.
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