بكلمات من ذهب .. باسم ياخورينعي شهداء انفجار بيروت

نعى الفنان باسم ياخور شهداء حادث انفجار بيروت، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح باسم ياخور قائلًا: الرحمة لكلالارواح البريئة التي ارتقت .. والشفاء لكل الجرحى والمصابين قلوبنا معكم.
يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنهإصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.
وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.
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