ياما نامو ياما .. ظهور جديد لأبطال مسرح مصر على MBC مصر

تُطلق قناة MBC مصر، عروض جديدة من مسرح مصر خلال إجازات الصيف، حيث تبدأ الجمعة المُقبلة في تمام الثامنة مساءً عرض مسرحيات الموسم الجديد.
أولي عروض مسرح مصر هي مسرحية ياما نامو ياما مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب. وتدور أحداثها في اطار كوميدي حول أحدالشباب الذي يٌسافر إلي منطقة شرق أسيا للبحث عن كنز أسطوري يساعدة للزواج من حبيبته وتقع له الكثير من المشاكل مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجومالكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
تُعرض مسرحية ياما نامو ياما من عروض مسرح مصر على قناة MBC مصر الجمعه 7 أغسطس 2020 الساعة 8:00 مساًء.
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