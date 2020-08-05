محمد رمضان يحذف صورة أثارت جدلاً بعد حادث انفجار بيروت

حذف الفنان محمد رمضان الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، والتي كانت دعماً للشعب اللبناني بعد حادث مرفأ بيروت، ولكنه تعرض للعديد من الإتهامات بإستغلال الموقف.



وتحتوي الصورة التي نشرها "رمضان"

عن فتاة تحمل لافتة مكتوب عليها بنحبك يا محمد رمضان، وهو ما إعتبره البعض إستغلالاً للموقف من أجل إبراز شهرته وجماهيريته في لبنان.

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وكانت قد تعرضت لبنان، امس، لإنفجار ضخم

في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة،ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.