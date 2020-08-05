حذف الفنان محمد رمضان الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، والتي كانت دعماً للشعب اللبناني بعد حادث مرفأ بيروت، ولكنه تعرض للعديد من الإتهامات بإستغلال الموقف.
عن فتاة تحمل لافتة مكتوب عليها بنحبك يا محمد رمضان، وهو ما إعتبره البعض إستغلالاً للموقف من أجل إبراز شهرته وجماهيريته في لبنان.
وتحتوي الصورة التي نشرها "رمضان"
وكانت قد تعرضت لبنان، امس، لإنفجار ضخمفي مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة،ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.
وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحذف صورة أثارت جدلاً بعد حادث انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.