فهد حسن يطرح فيديو كليب متغيبيش

طرح المخرج والمطرب فهد حسن فيديو كليب جديد بعنوان متغيبيش، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان و إخراج فهد حسن، إنتاج ميموري فيلم، ويحتوي الفيديو كليب على مشاهد من فيلم الرحلة الذي تمطرحه في سبتمبر الماضي، والذي تم تصويره في مدينة الإسكندرية.
تتميز الأغنية بالطابع الحزين، وهذا اللون الذي يشتهر بتقديمه فهد.
ويستعد فهد حسن حاليا لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم الملحد الصغير،من تأليف شادية الهواري، ولم يفصح حتى الآن عن باقي العمل.
ومن آخر أعمال فهد حسن فيلم العنكبوت، وطرحه لفيديو كليب حضنك وطن منذ شهر وهو من كلماته وألحانه أيضًا.
أشهر أعمال فهد حسن فيلم الرحلة، فيلم العنكبوت، فيلم إلا مالا نهاية، فيلم الحقيبة، فيلم التذكرة، ومن أبرز أغانيه أغنية فيلم البر الثاني.
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