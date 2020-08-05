فهد حسن يطرح فيديو كليب متغيبيش

طرح المخرج والمطرب فهد حسن فيديو كليب جديد بعنوان متغيبيش، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان و إخراج فهد حسن، إنتاج ميموري فيلم، ويحتوي الفيديو كليب على مشاهد من فيلم الرحلة الذي تم

طرحه في سبتمبر الماضي، والذي تم تصويره في مدينة الإسكندرية.

تتميز الأغنية بالطابع الحزين، وهذا اللون الذي يشتهر بتقديمه فهد.

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ويستعد فهد حسن حاليا لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم الملحد الصغير،

من تأليف شادية الهواري، ولم يفصح حتى الآن عن باقي العمل.

ومن آخر أعمال فهد حسن فيلم العنكبوت، وطرحه لفيديو كليب حضنك وطن منذ شهر وهو من كلماته وألحانه أيضًا.

أشهر أعمال فهد حسن فيلم الرحلة، فيلم العنكبوت، فيلم إلا مالا نهاية، فيلم الحقيبة، فيلم التذكرة، ومن أبرز أغانيه أغنية فيلم البر الثاني.