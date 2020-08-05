فيديو .. اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة مالك غيران

طرح النجم الكبير عمرو دياب اغنيته الجديدة مالك غيران، وذلك بالتعاون مع خدمة فودافون ميوزيك. الاغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي و نابوتشودونوسور بولي. جاناتشي و نابوتشودونوسور بولي. ويستعد عمرو لطرح الأغنية كاملة قريبًا وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة. الموسيقى المختلفة. Advertisements يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنيته يابلدنا ياحلوة، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان. وتم تصوير الأغنية في عدد من الأماكن السياحية بمحافظات ومدن مصر المختلفة.

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