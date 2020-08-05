سلمى حايك ونجوم العالم يدعمون لبنان: قلبي مكسور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هز انفجار ميناء بيروت لبنان بأكملها وتردد صداه عبر أنحاء العالم؛ ليخرج كثير من مشاهير هوليوود والعالم ليعبروا عن تضامنهم مع الناجين وتعازيهم لأسر الضحايا.

ونشر عدد من مشاهير هوليوود تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

كما نشرت دار أزياء ميزون رابح كيروز، للمصمم اللبناني رابح كيروز، تدوينة تضامنية مع ضحايا انفجار بيروت، على حساب إنستقرام الرسمي، جاء فيها: "يأتي الانفجار المروع خلال واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث، والآن يحتاج اللبنانيون إلى كل دعم ممكن، ولهذا السبب يتجه كثير من اللبنانيين وغيرهم إلى منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بشأن الحدث المروع".





واستخدمت رائدة الأعمال ونجمة برنامج الواقع كايلي جينر حسابها على إنستجرام لنشر الوعي، إذ نشرت عدة صور لانفجار بيروت والأضرار الجسيمة التي وقعت بسببه وأرفقتها بتعليق: "يا إلهي يا إلهي. دعواتكم للبنان".

ونشرت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل صورة قديمة لها في إحدى زياراتها لبنان، وأرفقتها بتعليق: "دعواتي وصلواتي وحبي لأهالي لبنان، سأظل دومًا أتذكر أيامي في لبنان".

كما نشرت على حسابها رابطا للتبرعات لأسر الضحايا والمتضررين.





وحاولت المغنية الألبانية دوا ليبا، تقديم يد العون قدر ما تستطيع؛ بنشرها عدة صور في "قصة إنستجرام" تتضمن طرق مساعدة المصابين والجرحى وأسرهم من خلال الخطوط الساخنة للتبرع بالدم وروابط التبرعات.

Advertisements

ونشر دي جي خالد على حساب إنستجرام صورة للعلم اللبناني، مرفق بتعليق: "صلوا من أجل بيروت ولبنان".



وعبّر رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد عن دعمه لبنان؛ بنشر صور لموقع الانفجار، مصحوبة بتعليق: "أبكي من أجلكم أخواني وأخواتي في لبنان، لا توجد دموع كافية تخفف آلامكم، الله يحميك يا لبنان".

أما المغنية الأمريكية أريانا جراندي فنشرت أيضًا أكثر من تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر تقدم فيها التعازي لأسر الضحايا والمتضررين من هذه المأساة، كما نشرت رابطا لتقديم التبرعات لأهالي لبنان.

وتضامنت الممثلة والمغنية الأمريكية، كاسي، مع أحداث لبنان، بوسم القلب المكسور وطالبت الجميع بالصلاة من أجل لبنان، بعد نشرها صور للانفجار عبر "انستجرام".





وعلقت الممثلة الأمريكية المكسيكية ذات الأصل اللبناني، سلمى حايك، على ما حل بوطنها، فكتبت: "دمر انفجاران عاصمة لبنان، قلبي مكسور على جميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والمتواجدين في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة".

في مصر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، ‏بيانا باسم فناني مصر لشعب لبنان، أعربوا فيه عن دعمهم للبنانيين وتقديم العزاء لضحايا انفجار بيروت، الذي وصفه البيان بـ"الرهيب".

وجاء في البيان أيضا: "داعين الله عز وجل أن يلهم ‏أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا ‏الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".