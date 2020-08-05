ميريام أوزرلي وكريم بورسين يتضامنان مع لبنان

Aug 05, 2020
انضم النجم التركي الشهير كريم بورسين، الذي يُجسد دور ساركان بولوت في المسلسل التركي “انت أطرق بابي” الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا حالياً، الى سلسلة من النجوم حول العالم من الذين تضامنوا مع الفاجعة التي ضربت لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت بالامس والذي أدى الى وقوع مئات الشهداء والجرحى والمفقودين حتى كتابة هذه السطور.
وكتب كريم بورسين متوجهاً الى المتابعين بالقول: “لنصلي من أجل بيروت”.
وكانت النجمة التركية مريم اوزرلي الشهيرة بالسلطانة هويام قد تضامنت مع لبنان أيضاً من خلال نشرها لصورة العلم اللبناني المرفقة بكلمات الحب والدعم.
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