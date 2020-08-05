نجوم عالميون يتفاعلون مع إنفجار لبنان

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"الخليج 365" من بيروت: لم تقتصر الصدمة إثر إنفجاء بيروت على النجوم اللبنانيين والعرب بل إحتلت صور الدمار وعبارات المواساة حسابات العديد من النجوم العالميين ممن زاروا بيروت، أو تربطهم بها جذور عائلية، أو هالتهم المأساة فتفاعلوا معها إنسانياً.
سلمى حايك
تضامنت الفنانة العالمية سلمى حايك مع الأوضاع في لبنان، عبر صفحتها على الانستغرام، وعلقت قائلة: «اليوم دمر الإنفجار العاصمة التي كانت تعاني أصلاً، قلبي المكسور يذهب إلى كل الأشخاص الذين فقدوا قريبًا منهم وللذين تأذوا في المنطقة المتأثّرة في حبيبتي بيروت».
والمعروف أن لحايك أصول لبنانية من جهة والدها وسبق وزارت لبنان.
ناعومي كامبل
فيما نشرت عارضة الأزياء ناعومي كامبل صورًا لها خلال زيارتها إلى لبنان، وذلك عبر صفحتها على الانستغرام، وعلقت قائلة: «أفكاري، صلواتي وحبي مع شعب لبنان وعائلاته». وأضافت "وسط بيروت كما إتذكره وكما سيبقى في ذاكرتي".
بريانكا شوبرا
وغردت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عبر حسابها على تويتر قائلة: "أمر رهيب ومؤلم للغاية. أرسل كل الحب والصلوات لكل من تأثر بهذه المأساة".
كايلي جنر
كايلي جنر نشرت بدورها صورة للإنفجار عبر خاصية القصص المصورة على الإنستغرام ووضعت رابطاً للتبرع لضحايا الإنفجار
دوا ليبا
كما دعت المغنية البريطانية من أصول البانية دوا ليبا متابعيها للمساعدة ونشرت عدة معلومات عن الكيفية التي يمكن بها إغاثة سكان المدينة المنكوبة
شارون ستون
الممثلة العالمية شارون ستون هالها منظر الإنفجار فنشرت فيديو له مرفق بسؤال لمن يمتلك أية معلومات عما يحدث
ثم عادث لتنشر صورة لمرفأ بيروت المدمر وكتبت يبدو أنه إنفجار ناتج عن نترات الأمونيوم
غلوريا استيفان
المغنية العالمية غلوريا استيفان غردت قائلة: أصلي للبنان وناسه الرائعين".
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