شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبحت علاقة مايلى سايروس وكودى سيمبسون فى خطر بسبب خيانته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل أصبحت علاقة مايلي سايروس وكودي سيمبسون في خطر؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما اثار الجدل بنسبة كبيرة بين محبي وعشاق النجمين، إلا أن موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم أكد أن ما يتم تداوله الآن ما هو إلا شائعة .

بدأت الشائعة بنشر موقع " Woman’s Day " تقريرا يؤكد أن التقاط الصور لكودي سيمبسون وهو يتناول الغداء مع امرأة اخرى هو أبرز ما يظهر خيانته لمايلي سايروس، وأشار التقرير أن هذه المرة هي حب قديم لسيمبسون لكن من الواضح أنها ليست جي جي حديد ولا سييرا شوارتز ، من المعروفين بارتباطهن بسيمبسون منذ فترة ، و السبب في الإشارة أن هذه خيانة لمايلي أن الثنائي ظهرا وهما يتعانقان ، إضافة الي وضع يدها علي وجهه لعدة مرات وهو ما جعل الموقع يشير أنها ايحاءات رومانسية .

بينما كشف موقع " جوسيب كوب " الذي أكد أنها مجرد شائعة أن التقرير الذي أثار الجدل لم يعلم من هي هذه السيدة ، إضافة إلي أنه استعان بصور قديمة لكودي أثناء تناول الغداء وركوب الدراجات النارية مع نساء أخريات و هي الصور التي التقطت له قبل بدء علاقته بمايلي سايروس .

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جدير بالذكر أن الثنائي مايلي و كوردي لا يلتفتان للشائعات بل يعيشا في هدوء ورومانسية و هو ما يظهر بصورهما علي الـSOCIAL MEDIA .