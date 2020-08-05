فيديو.. جان الشاشة المصرية.. سلامتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الكبيرة شهيرة، عن تطورات الحالة الصحية للفنان القدير محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، مع الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، لافتة إلى أن حالته إلى حد ما مستقرة، ولكن بدون تحسن.

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فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل تطور الحالة الصحية للفنان القدير محمود ياسين، بعد مرور 7 سنوات من معاناته من ألزهايمر وانسداد فى بعض شرايين المخ.