شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تعلق على أحداث لبنان: حزينة جدًا ومتستاهلش كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد لما حدث في انفجار لبنان مساء أمس ونشرت على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" رسالة بصوتها تقول فيها: "حزينة على ما يحدث في لبنان هي شعب جميل وبيحب الحياة وميستهلش كده وأن شاء الله الحياة اترجع زى الأول وكل العالم معاه".

وعلقت قائلة أيضًا: رسالة حب من قلبي من القاهرة إلى أهلنا في بيروت الجميلة.

وفي وقت سابق، حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة المسلمين بقدوم عيد الأضحى، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بمقطع فيديو قديم لها، معلقة عليها: "كل سنة وانتم بتضحكوا ومبسوطين".

على صعيد آخر، كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن مدرب الرقص الذي ساعدها في تنمية مهارتها منذ الصغر أمام الكاميرات، ونشرت مقطع فيديو لها من أحد مشاهدها وهي ترقص عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

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وكتبت نبيلة عبيد على الفيديو: "من التفاصيل الحلوه اللي دايما بتسألوني عليها، انتي مين علمك الرقص يا بلبله، طبعا انا كنت بحب الرقص من صغري، وكنت دايما بحب اتعلم الفن ده من جميع مدربي و مصممي الرقص و ابراهيم عاكف واحد من الناس اللي دربوني و علموني ازاي ارقص في الافلام، مساء الفل عليكم يا اجمل ناس".

وكانت النجمة نبيلة عبيد خاطبت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على انستجرام برسالة بصوتها جاء ‏فيها: "مساء الخير والورد والفل والياسمين.. لكل حبايبى المتابعين لصفحتى.. أنا بشوف كل ‏تعليقاتكم.. أنا اللى برد عليها بنفسى".‏

وأضافت فى رسالتها: "لو حد عنده سؤال عن الكتاب اللى بيتحضر باسم سينما نبيلة عبيد، ‏يقدر يسأل.. أنا بحبكم قوى".‏