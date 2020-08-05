شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة وعد عن دمار منزلها في بيروت بسبب الانفجار: راح بيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة السعودية وعد، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو ظهرت من خلاله حالة الدمار التي لحقت بمنزلها في مدينة بيروت، بسبب الانفجار الذي شهده مرفأ الميناء أمس، وأسفر عن تدمير عدد كبير من المنازل وتشريد الآلاف من اللبنانيين.

ونشرت وعد، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت "راح بيتي ببيروت كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على كل حال، الله يرحم العالم ويعوضنا خير".



