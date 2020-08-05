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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة وعد عن دمار منزلها في بيروت بسبب الانفجار: راح بيتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة السعودية وعد، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو ظهرت من خلاله حالة الدمار التي لحقت بمنزلها في مدينة بيروت، بسبب الانفجار الذي شهده مرفأ الميناء أمس، وأسفر عن تدمير عدد كبير من المنازل وتشريد الآلاف من اللبنانيين.
ونشرت وعد، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت "راح بيتي ببيروت كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على كل حال، الله يرحم العالم ويعوضنا خير".
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين فى بيروت بعد انفجار هائل فى منطقة الميناء هز المدينة أمس الثلاثاء وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن فى العاصمة.
وأصدر مجلس الوزراء تعليمات للجيش بفرض الإقامة الجبرية على أى شخص مشارك منذ عام 2014 فى إدارة المستودع الذى كان يحتوى على كميات صخمة من المواد شديدة الانفجار بحسب بيان تلته وزيرة الإعلام.
كما وافق المجلس على مٌخصص استثنائى بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية للتصدى للأزمة. ويساوى هذا المبلغ 66 مليون دولار على أساس سعر الصرف الرسمى الذى يبلغ 1500 ليرة للدولار، لكن قيمته تساوى فعليا حوالى 13 مليون دولار بناء على أحدث سعر فى السوق الموازية وهو حوالى 7500 ليرة مقابل الدولار فى الأيام التى سبقت الانفجار.
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