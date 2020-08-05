شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تعلن عن إطلاق ريميكس لألبوم Future Nostalgia بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية دوا ليبا أن تطلق ريميكس لألبومها الغنائي الأخير " Future Nostalgia " والذي حقق نجاحا مذهلا فور إطلاقه ، وهو الخبر الذي تداولته عدد من المواقع الفنية الشهيرة منها " جاست جيرد " .

أشارت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عام ) أنه قررت إطلاقه في 21 أغسطس الجاري ، و قد أكدت النجمة الشهيرة انها تعاونت في الريميكس الجديد للألبوم مع عدد من أهم و أشهر نجوم الغناء و من أبرزهم مادونا و ميسي اليون ومارك رونسون وجوين ستيفاني و غيرهم .

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نجوم تعاونت معهم دوا ليبا في البومها

يذكر أن دوا ليبا كشفت مؤخرا أنها بصدد إطلاق ريميكس لأغنية "Levitating" وهى إحدى أغنيات ألبومها الغنائى "Future Nostalgia" وهو الألبوم الذي حقق نجاح مذهل فور إطلاقه ، مع 3 من أهم إيقونات الموسيقى والغناء في العالم ، و قد كشفت دوا ليبا أنها ستقدم ريمكس أغنية " Levitating " مع ملكة البوب مادونا كذلك النجمة العالمية ميسي اليوت بالتعاون مع دي جي The Blessed Madonna ، و من المقرر أن يتم إطلاق الأغنية يوم 14 أغسطس المقبل .