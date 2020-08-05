شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحتفل بعيد ميلاده ابنه العاشر.. "اعرف كان واعده بإيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب محمود العسيلي بعيد ميلاد ابنه "على" الذي اتم عامه الـعاشر، اليوم بنشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يحتضنه وموجهاً رسالة له قائلاً " مش مصدق يا علي انه فات ١٠ سنين على اول يوم شيلتك فيه وخدتك في حضني، وبردو مش مصدق لون شعرك يا حبيبي، كنت واعد علي انه يعمل انستجرام اكونت اول ما يتم ١٠ سنين، عايز فولو بقى للواد عشان يبقى ابوه صيته ".

وفي صورة جديدة نشرها العسيلى منذ قليل، من احتفالات عيد ميلاد ابنه، والذي ظهرا فيها وهو يتوسط بعض أصدقائه اثناء قضائهم عطلتهم الصيفية، كتب "كل سنة وانت طيب يا على يا حبيبي".

وفي وقت سابق، ظهر المطرب محمود العسيلي خلال أحدث صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام، جمعته بالمطرب الشاب أحمد كامل، حيث علق على الصورة بكتابة كلمات أثنى من خلالها على موهبة الأخير وتنبأ له بمستقبل كبير، حين قال : "زي ما قلت قبل كدا .. الرجل دا هيكون ليه شأن كبير في الموسيقى في مصر والوطن العربي .. حبيبي و أخويا الصغير"، كما كتب كلمة soon مما أثار تكهنات وتساؤلات من قبل متابعيه حول وجود مشروع غنائى بينهما فى الفترة المقبلة.

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من جانب آخر نشر الفنان محمود العسيلي صورة تجمعه مع والدته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق على الصورة: "البركة كلها ست الكل".





وأحيا النجم محمود العسيلي حفلا غنائيا على طريقة حفلات "الأون لاين" في افتتاح حفلات مهرجان "حفلة في البلكونة" والذى يستضيف عددا من نجوم الغناء خلال هذه الفترة، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب للتخفيف على المواطنين خلال فترة تواجد فيروس كورونا، والحفاظ عليهما بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.