شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تصوير فيلم"شريط6" لخالد الصاوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف صناع فيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوى، تصويرالمشاهد المتبقية يوم السبت الموافق 15 من شهر أغسطس الحالى، بعد توقف عدة أشهر، حسبما أكد مؤلف العمل محمود حمدان لـ"الخليج 365"، مضيفاً أن أسرة الفيلم تعود للتصوير بأحد الشوارع في منطقة وسط البلد، بمشاهد اكشن ومطاردات عربيات مع خالد الصاوى، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح.

فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

تدورأحداث الفيلم حول طبيب أمراض نفسية مهتم بمعالجة قضايا الشباب، وتدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

وفى سياق آخر يواصل خالد الصاوى تصوير فيلمه الجديد "30 مارس" هو ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.