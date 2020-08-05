بعد الاشتباه في إصابته بـ"كورونا".. تفاصيل الحالة الصحية لفنان الكاريكاتير تاج‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أصيب فنان الكاريكاتير الكبير عبد العزيز تاج، بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، مع الالتزام ببروتوكول العلاج الذي حصل على أدويته من أحد المستشفيات.

فنان الكاريكاتير سمير عبدالغني، قال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان عبد العزيز تاج كان يعاني منذ 10 أيام من إمساك، وذهب اليوم إلى أحد المستشفيات، وبعد الكشف أكدوا له الاشتباه بأصابته بالكورونا، ومنحوه أدوية بروتوكول العلاج، على أن يخضع للعزل المنزلي لمدة 14 يوما".

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وأضاف أن الحالة المعنوية للفنان تاج مرتفعه للغاية، ولكن خطروة الأمر مع حالته الصحية، فضلا عن أنه يقيم حاليا بمفرده في المنزل.

الفنان عبدالعزيز تاج من جيل الستينيات، عمل فى عدة صحف ومجلات منها "روزاليوسف، وصباح الخير، وسمير، والهلال، والجمهورية، كاريكاتير".

وقدم تاج بمشاركة الفنان الراحل محمود الجندي، العديد من برامج الكاريكاتير فى القنوات الفضائية منها art، وmbc ، وأصدر عدة كتب منها: "هكذا يتحدث الكاريكاتير"، الذي كتب له المقدمة صلاح جاهين، وكتاب "مئة كاريكاتير عليهم القيمة" تقديم عادل إمام.