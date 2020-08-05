محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة شهيرة، على توضيح الحالة الصحية للفنان محمود ياسين، بعدما أثارت الجدل بالتصريحات التي قالتها في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على التليفزيون المصري.
وقالت شهيرة، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إن كلامها ليلة أمس تم تحريفه من بعض المواقع ووسائل الإعلام، حسب قولها.
وأضافت أن حالته الصحية مستقرة تمامًا ويتواجد في منزله برفقة عائلته، وتابعت: "محمود واعي لكل شئ يدور حوله".
وأضافت، أنه يتواصل مع زملائه وأصدقائه هاتفيًا من فترة إلى أخرى، موضحة أنه من الطبيعي أن يكون مريضا، فهو مبتعد عن العمل منذ فترة، ولو كان قادرا ما ابتعد عن الساحة الفنية.
يذكر أن الفنانة شهيرة، قالت حول الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين مع وائل الإبراشي: "الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفة هنعمل ايه، الواحد بيقول يا رب تعدي الأزمة، الموضوع إنه ملوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد تصريحات عن حالته..شهيرة: "محمود ياسين واعي لكل حاجة حواليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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