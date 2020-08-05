فيديو| مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل إصابة زوجها بعد الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على طمأنة جمهورها على حالتها بعد الانفجار، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء في بيروت، وكشف عن الأضرار التي أصابت عيادة زوجها فادي الهاشم.
وقال لامارا، في تسجيل صوتي لبرنامج Et بالعربي: "العيادة ادمرت، وأصيب زوجها في رأسه وضهره بعد تهشم الزجاج.. وبالنسبة لنانسي هي بخير جالسة في البيت، وهى بعيدة عن موقع التفجير".
يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.
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