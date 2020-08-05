بينها "Mr. & Mrs. Smith و Mission: Impossible".. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن Mr. & Mrs. Smith، إنتاج عام 2005، بطولة أنجلينا جولي، براد بيت، آدم برودي، فينس فون، ومن إخراج دوج ليمان.

أكشن

تدور أحداث الفيلم، حول جون وجين سميث، زوجان يعيشان حياة مزعجة ومملة، ولكن ما يجهله كل منهما عن الآخر هو أنهما قاتلان مأجوران يجوبان العالم ويقتلان من أجل المال، تبدأ حياتهم الزوجية بالإثارة عندما يتم تكليفهم لقتل بعضهم البعض من قبل منظماتهم المتنافسة.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Mission: Impossible - Ghost Protocol، إنتاج عام 2011، بطولة ترم كروز، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة.

تدور أحداث الفيلم عندما يلجأ العميل إيثان للعمل متخفياً هو وفريقه من النخبة بعد أن هزت هجمات إرهابية الكرملين وأدت إلى توريط وكالة "آي إم إف" والإعلان عنهم كإرهابيين دوليين، الآن على الفريق استخدام كل خدعة في الكتاب والعمل بجهد من أجل إثبات براءتهم وإنقاذ العالم.

MBC Max

Advertisements

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم الإثارة disturbia، إنتاج عام 2007، بطولة شيا لابوف، سارة رومر، ديفيد مورس، ومن إخراج د. ج. كاروسو.

تدور أحداث الفيلم، بعد تعرض والده لحادث أدى إلى وفاته، يبقى كايل منعزلاً وقلقاً وتتوجه اهتماماته نحو جيرانه. جنبا إلى جنب مع الفتاة الجديدة في البيت المجاور، يبدأ الاثنان بالشك بأن جارهما الآخر سفاح!

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم The Guest، إنتاج عام 2014، بطولة دان ستيفنز، مايكا مونرو، بريندان ماير، لانس ريديك، ومن إخراج آدم وينجارد.

تدور أحداث الفيلم، حول تتبع جندي يزور عائلة جندي آخر مات في حرب أفغانستان ويدعى أنه صديقه، فترحب به العائلة لكن سلسلة من الأحداث تدفع العائلة للشك بأمره.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الخيال العلمي vice، إنتاج عام 2015، بطولة توماس جين، بروس ويليس، أمبير تشايلدرز، ومن إخراج برايان إيه ميلر.

تدور أحداث الفيلم، منتجع "فايس" المستقبلي الذي يقوم فيه آليون على هيئة بشر بخدمة أشخاص أغنياء يعيشون أحلك نزواتهم، لكن حينما تدرك روبوت على هيئة فتاة تعاني من خلل تقني حقيقة ما يحدث، تنطلق في مهمة للقضاء على المنتجع ومالكه جوليان.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الهندي Baaghi، إنتاج عام 2016، تدور أحداث الفيلم حول "روني" الشاب المتمرد ذو مزاج حاد يرسله والده إلى أكاديمية لتعليم فنون القتال، تأخذ الأحداث منعطفا سيئا عندما يقع هو ورجل آخر في حب الشابة ذاتها.