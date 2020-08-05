محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: ظهر مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، خلال كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة. وظهرا مع بعض أصدقائهما وهم يغنون ويرقصون على كلمات وألحان الأغنية الجديدة. Advertisements وكتب كمال، عبر حسابه على إنستجرام: "أسامينا على الخريطة .. معروف مين التقال". يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تعاون مع النجم أحمد سعد فى دويتو أغنية "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي. وكان شاكوش وكمال، قد طرحا، منذ فترة، مهرجان بعنوان "شوكولاتة سايحة جوه كيك"، على "يوتيوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| شاكوش وعمر كمال يرقصان في كواليس تسجيل أغنتيهم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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