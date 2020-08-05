عادل كرم ينشر صورا وسط منزله المحطم: "يا ضيعان العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان عادل كرم، صورة له وهو يتفقد منزله الذي تضرر بشكل كبير من انفجار بيروت. وكتب كرم، عبر حسابه على إنستجرام: "يا ضيعان العمر، والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى.. لبنان". وحرصت الفنانة زينة، على مواساته على ما حدث، قائلا: "حبيبي.. قلبي معاكم.. حسبي الله ونعم الوكيل". يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء أمس الثلاثاء، بمرفأ العاصمة اللبنانية ‎بيروت، وتسبب في وقوع قرابة 200 قتيل وآلاف المصابين، فضلا عن تهشم البيوت وتدمير سيارات.

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