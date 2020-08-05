إيرادات الثلاثاء.. "The Iron mask" الثالث و"Amulet" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الثلاثاء 4 أغسطس..

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 44 ألفا و159 جنيها، وجاء في المرتبة الثانية فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 36 ألفًا و996 جنيها، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 36 ألفا و669 جنيها.

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يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Amulet" بعد تحقيقه 25 ألفا و10 جنيهات، وذهب المركز الخامس لفيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 23 ألفًا و83 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "My Spy" محققًا 22 ألفًا و891 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "Brahms: The Boy 2" والذي حقق 14 ألفا و144 جنيها، وفي المركز الثامن جاء فيلم "The postcard killings" محققا 8 آلاف و145 جنيها.

واحتل المركز التاسع فيلم "force of nature" بعد تحقيقه 6 آلاف و249 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Fantasy Island" محققا 5 آلاف و506 جنيهات.