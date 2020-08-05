"استأصلت نصف القولون في أمريكا والنصف الآخر بلندن"... تصريحات ميرنا المهندس قبل الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ميرنا المهندس الخامسة، إذ رحلت عن عالمنا عام 2015، عن عمر ناهز الـ36 عامًا.

عانت ميرنا قبل وفاتها من مرض نادر، وتلقت العلاج لفترات طويلة بين أمريكا ولندن، ولكن تمكن المرض منها حين رحلت.

في لقاء نادر لميرنا المهندس روت عن رحلة مرضها وكيف تعايشت مع هذا المرض.

ونرصد لكم أبرز تصريحات ميرنا في هذا اللقاء:

- كنت مستنية أي لحظة إن يحصلي حاجة.

- كنت باخد 12 حباية كورتيزون ومضاد حيوي 6 حبات في اليوم.

- وزني وصل لـ35 كيلو.

- كرهت الأكل وكرهت الناس ومش فارق معايا أي حاجة.

- كنت عايزة أخف عشان في ناس بتحبني، ومش عايزاهم يحزنوا عليا.

- مرضي غامض وخبيث وبكرهه بس كان لازم أتعايش معاه.

Advertisements

- مرضي أساسه بيجي للناس الحساسة زيادة عن اللزوم.

- استأصلت نصف القولون في أمريكا، والنصف الآخر في لندن.

- بعتبر مرضي وسامًا، وهضحك وهرقص وهمثل، وأفضّل إني أموت وأنا قدام الكاميرا أو على المسرح.

- كنت لوحدي في لندن وأنا بتلقى العلاج.

- الأدوية اللي كنت باخدها بتسكن بس ومش بتعالج.

- الحاجة اللي بتضايقني إن غيري يحس أني تعبانة ومش بضحك.

- عشت شهرين بكيس "مسران" خارج بطني.

- صاحبت بنت من الفانز بتوعي عندها نفس مرضي وتعايشنا مع بعض.

- مكنتش متصورة إني أكون ممثلة، كان نفسي أكون مدرسة.