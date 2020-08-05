تعرف على موعد عرض مسرحيات"مسرح مصر" بالموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان"ياما نامو ياما" تعرض أول مسرحيات "مسرح مصر"بالموسم الجديد، بالسابعة مساء الجمعة المقبل على "mbc مصر".

المسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي حول أحد الشباب الذي يٌسافر إلى منطقة شرق أسيا للبحث عن كنز أسطوري، ليساعده للزواج من حبيبته وتقع له الكثير من المشاكل مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية مع الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد