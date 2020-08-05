تراند اليوم : من داخل المستشفي... أول ظهور لنادين نجيم بعد إصابتها في انفجار لبنان "صورة"

وثقت صورة للفنانة اللبنانية نادين نجيم وهي في المستشفى إثر تعرضها للإصابة بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ما أخضعها لجراحة استمرت لـ 6 ساعات.

وظهرت الفنانة وهي مستلقية على سرير الشفاء، يبدوا أنها بعد الانتهاء من العملية التي أجرتها، لتنهال عليها رسائل الدعم والتضامن من قبل الجمهور، متمنيين لها السلامة والصحة، وأن تتعافى في أقرب وقت لتعود إلى محبيها، فيما بدت حالة الحزن واضحة جدًا بين التعليقات بسبب الكارثة التي حلت على لبنان.

وكان نادين قد أثارت حالة من القلق بين الجمهور بسبب اختفائها تزامنا مع انفجار مرفأ بيروت، لتنشر بعد ذلك عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو لمنزلها المدمر، وكشفت تفاصيل ما حدث من مشاهد مروعة.

وشكرت الفنانة الله لأنه منحها عمرا جديدا، مؤكدة أن الانفجار كان أشد من القصص التي رويت عنه، حيث كانت الدماء والدمار في كل مكان، ولا تعلم كيف حصلت على القوة التي جعلتها تهبط 22 طابقاً حافية القدمين وممتلئة بالدماء.

لترى مشاهد البكاء والصراخ، وطلبت من أحد الأشخاص مساعدتها ونقلها إلى المستشفى، لكن أول مستشفى رفض استقبالها بسبب تكدسه بالجرحى، فتوجهت لمستشفى آخر خضعت فيه لجراحة لمدة 6 ساعات.

وأكملت الفنانة اللبنانية: "الذي شاهدته على الأرض صعب أن يوصف، كأنها قنبلة نووية، شكرا يا رب أنك حميتني وأحمد الله أن أولادي بخير وسلامة ولم يكونوا بالمنزل".

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ونادين نجيم ليست الفنانة الوحيدة التي تعرضت للإصابة، إذ كشفت دومييك حوراني عن تعرضها وابنتها للإصابة بالإضافة لانتشار فيديو لداليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش خلال تلقيها العلاج في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية.

وكان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، وأعلنت الحكومة اللبنانية أن بيروت منطقة منكوبة، والحداد العام على ضحايا الانفجار.



