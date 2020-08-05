فيديو .. عمر كمال وشاكوش يحتفلان بإنتهاء تسجيل أحدث أغانيهم

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "كمال" في الفيديو برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أثناء احتفالهما بالإنتهاء من تسجيل أحدث أغانيهم " أسامينا ع الخريطة ". تسجيل أحدث أغانيهم " أسامينا ع الخريطة ". Advertisements وكان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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