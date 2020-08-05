بعد انفجار بيروت .. حكيم يغني الحقو لبنان

نشر الفنان حكيم مقطع فيديو جديد يغنى فيه لـ لبنان بعد الانفجار الشديد الذى حدث، امس، بـبيروت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق حكيم على الفيديو قائلاً: " تعازينا لكل شهداء لبنان وتمنياتي بالشفاء

العاجل لكل المصابين يارب احفظ لبنان وشعبها ".

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يذكر أن، وقع إنفجار ضخم، امس،

في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.