فيديو .. محمد عبده يطرح أحدث أغانيه" يا أمنيات" كلمات تركي آل الشيخ

طرح النجم الكبير محمد عبده أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم يا أمنيات، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. أغنية يا أمنيات من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عبدالرب إدريس، توزيع Advertisements وليد فايد. وليد فايد. يذكر أن النجم الكبير محمد عبده طرح مؤخرًا أغنية بعنوان يابو فهد سلامات، والأغنية من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع عبدالله العماني، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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