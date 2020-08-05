لقطات من أغنية محمد حماقي الجديدة "هو ده حبيبي"

طرح الفنان محمد حماقي أحدث أغنياته الصيفية بعنوان "هو ده حبيبي"، وذلك مساء أمس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تخطت الاغنية ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع ريهاب،قدم حماقي الأغنية عن طريق "كليب" لصوره له مصممة خصيصاً لها مع عرض كلمات الأغنية باللغة العربية والإنجليزية

تميزت الاغنية بتعاون حماقي الأول غنائياً مع فضيل الغول الشهير بـ"ريهاب"، حيث سبق تعاونه معه من خلال حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وقام بإعادة توزيع ثلاث من أغنيات حماقي وهم"قدام الناس، أجمل يوم، ياستار"، وحصلت على تفاعل جماهيري كبير من

حضور الحفل.

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وشهدت الأغنية التعاون الشاعري الثاني مع المستشار تركي آل الشيخ، حيث قدم حماقي معه سابقاً أغنية "خدني إليك"، التي طُرحت ضمن أحدث ألبوماته "كل يوم من ده"، وحققت أكثر من 9 مليون مشاهدة، من ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:تميم

يذكر ان آخر إصدارات حماقي الغناية كانت من خلال أغنية "تعرف بحبك ليه" التي تم طرحها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات المحمول الكبرى، وسجلت أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:تامر علي، توزيع:تميم.