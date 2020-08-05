فيديو .. حمو بيكا أحدث أغنياته أنا عيني علي التاتو

طرح الفنان حمو بيكا أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم أنا عيني على التاتو، وجاء ذلك عبر قناة فيجو الدخلاوي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأغنية انا عيني علي التاتو، من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء كل من الفنان حسن شاكوش، والفنان بيدو النجم.
يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان أخطر عود من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء كل من الفنانان نور التوت، وعلي قدورة، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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