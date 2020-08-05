شاهد .. البوستر الدعائي الأول لـ سفينة نوح

طرح الفنان أحمد فلوكس البوستر الدعائي الأول لمسلسل سفينة نوح، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وتصدر أحمد فلوكس والفنان منذر رياحنة بوستر مسلسل سفينة نوح، والمقرر عرضه Advertisements ضمن ماراثون رمضان 2021 المقبل. ضمن ماراثون رمضان 2021 المقبل. يذكر أن مسلسل سفينة نوح من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وبطولة كل من أحمد فلوكس، منذر رياحنة، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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