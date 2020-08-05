قبل طرحها .. تفاصيل أغنية مايا دياب الجديدة

أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاونه الأول مع الفنانة مايا دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كتب رحيم تفاصيل الأغنية :"انتظرونا قريبا في أول تعاون بيني وبين النجمه الجميله مايا دياب من خلال

أغنيه الكعب العالي كلمات الشاعر الراائع محمود صلاح وتوزيع الفنان والموزع الكبير هادي شرارة وان شاء الله بنوعدكم بمفآجأة".

يذكر ان آخر إصدارات مايا الغنائية كانت من خلال أغنية "نهارنا وردي"

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التي طرحتها منذ شهر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 100 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:وليد سعد.

وكانت آخر مشاركات رحيم اللحنية من خلال ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"، من خلال أغنيتي"بنحب الحياة، عظيمة"، والتي حققت نسبة استماع كبيرة بعد طرحهما عبر "يوتيوب" مطلع الشهر الجاري.