محمد رمضان يقدم واجب العزاء في شهداء انفجار بيروت

قدم النجم محمد رمضان واجب العزاء في شهداء انفجار بيروت، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح محمد رمضان قائلًا: خالصالتعازي للشعب اللبناني الغالي .. اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين شفاء لا يغادر سقمًا.
يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتجعنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.
وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.
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