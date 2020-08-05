أعلنت الفنانة نداء شرارة عن تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المفترض إقامته غداً الخميس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت نداء الصورة الدعائية للحفل، وعلقت عليها قائلة:"نظراً للمصابالأليم الذي آلم لبنان وأصابنا بالحزن والغصة في قلوبنا،
ليوم السبت المقبل الموافق 15 آب 2020 ، شاكرين لكم حسن تعاونكم".
نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم تأجيل أمسية موسيقا في المكتبة، والتي كان من المقرر عقدها غداً الخميس،
يذكر أن نداء قد طرحت مؤخراً أغينة "شروط"، خلال شهر يونيو الماضي، وقد حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:إيهاب غيث، محمود أنور، توزيع:جان ماري رياشي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أحداث بيروت .. نداء شرارة تؤجل حفلها الغنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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