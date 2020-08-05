بسبب أحداث بيروت .. نداء شرارة تؤجل حفلها الغنائي

أعلنت الفنانة نداء شرارة عن تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المفترض إقامته غداً الخميس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت نداء الصورة الدعائية للحفل، وعلقت عليها قائلة:"نظراً للمصاب

الأليم الذي آلم لبنان وأصابنا بالحزن والغصة في قلوبنا،



نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم تأجيل أمسية موسيقا في المكتبة، والتي كان من المقرر عقدها غداً الخميس،

ليوم السبت المقبل الموافق 15 آب 2020 ، شاكرين لكم حسن تعاونكم".

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يذكر أن نداء قد طرحت مؤخراً أغينة "شروط"، خلال شهر يونيو الماضي، وقد حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:إيهاب غيث، محمود أنور، توزيع:جان ماري رياشي.