زوي ديشانيل: وجدت الحب في الوقت المناسب

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية زوي ديشانيل أنها أسعد إنسانة في الدنيا، لأنها وفقت في الارتباط بزوجها الممثل جوناثان سكوت الذي ظهر في حياتها بالوقت المناسب.

وأشارت ديشانيل إلى أن سكوت غير كل شيء في حياتها للأفضل، وجعلها تطير من السعادة.

وكان جوناثان وديشانيل قد التقيا أثناء تصوير فيلم في سبتمبر من العام الماضي، وسرت كيمياء الحب بينهما من النظرة الأولى.

وكانت النجمة الأمريكية قد خرجت للتو من تجربة زواج فاشلة مع جاكوب بيتشنيك استمرت 4 سنوات، وأثمرت ابنتها إليس أوتر وابنها شارلي وولف.

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من جانبه، أشار سكوت إلى أنه بطبعه يحب التكتم واحترام خصوصياته، لذلك حاول إبقاء علاقته مع جيشانيل سراً حتى كشفتها وسائل الإعلام، قائلاً: «لقائي بها كان مفاجأة سارة بكل تأكيد».

وأعلنت نجمة فيلم 500 Days of Summer نبأ ارتباطها بسكوت على إنستغرام في أكتوبر الماضي، بعد أن سهرا في حفل الهالوين في استوديوهات يونيفرسال بلوس أنجلوس.

وأوضحت أنها من اللحظة الأولى أدركت أن سكوت سيكون رجلها وحبها الجديد، لأنها اكتشفت أشياء مشتركة كثيرة بينهما، من بينها الموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسرحيات، وترديد أناشيد الكريسماس، إلى جانب روح الدعابة والمرح.

ولم يضيع الاثنان وقتاً وبدأت المكالمات الهاتفية والرسائل النصية بينهما من اليوم الأول، ومعها أفصح كل منهما عن حبه للآخر، واكتشفا أن قلبيهما يرددان النغمة ذاتها.