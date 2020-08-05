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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحسن شاكوش فى كواليس أغنيتهما الجديدة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، متابعيه، بمقطع فيديو جديدة من وراء الكواليس لتصوير أغنيته الجديدة التي يشاركه فيها حسن شاكوش، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "أسامينا على الخريطة، معروف مين التقال".
يشار إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تعاون مع النجم أحمد سعد فى دويتو أغنية "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.
وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.
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