شكرا لقرائتكم خبر عن منصة ديزني تحصل على 100 مليون مشترك بعد طرحها لـ Mulan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسهم منصة ديزني التليفزيونية، بنسبة 10٪ في التعاملات المبكرة اليوم، بعد تخطيها حاجز الـ100 مليون مشترك عبر منصتها في جميع أنحاء العالم.

وشملت أرباح المنصة حتى اليوم في أحدث إحصائية لها، أكثر من 60.5 مليون دولار بعد تجاوزها حاجز الـ100 مليون مشترك، بعد الإعلان عن بث المنصة بتسعة أشهر، وهو ما نجحت المنصة في تحقيقه بسبب أزمة تفشي كورونا المستجد، التي اجبرت العالم على البقاء في منازلهم طوال الأشهر الماضية.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن المنصة التلفزيونية طرحت عدة اعمال درامية حصدت من خلالها على اعجاب الكثيرين من أهمها مسلسل "مولان"، ومسلسل black is king للنجمة العالمية بيونسية.

وفيلم ‪Mulan‬، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة ‪Live Action‬، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

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الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords‬" و"‪Painted Skin‬" و"‪Ip Man‬" و"‪The Lost Bladesman‬" و"‪Together‬"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.