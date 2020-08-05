شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تتجاهل الخلافات وتعلن عن منتجاتها الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان تجاهل الخلاف بينها وبين زوجها كاني ويست، وتركز أكثر على أعمالها، فبعد أن شوهدت تذهب لجلسة تصوير منتجاتها الجديدة، كشفت كيم عن بعض من صور المنتجات الجديدة والخاصة بعناية البشرة والجسم.

يبدو أن كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست قررا السفر والتجمع كعائلة في محاولة لإنقاذ زواجهما، حيث شوهد مغني الراب يوم الأحد 43 سنة ، وهو يستقل طائرة خاصة في كودي ، وايومنج، مع ابنه سانت البالغ من العمر أربع سنوات.

وأفاد موقع TMZ أن كانى وكيم، قد أخذوا إجازة عائلية مخططة مع أطفالهما الأربعة في محاولة لإنقاذ علاقتهم قبل أن تكون علاقة غير قابلة للإصلاح .

شوهدوا آخر مرة معًا في نهاية الأسبوع الماضي ، عندما انتقلت كيم من لوس أنجلوس ، حيث كانت تقيم مع أطفالهم ، من أجل مناقشة الخلافات في وايومنج مع كاني ، الذي كشف الكثير من الأسرار مثيرة للجدل علنًا بشأن علاقتهما في اول تجمع انتخابي له .

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ويقال إن الزوجين يعيشان منفصلين بعد أن ورد أن نشر أكثر من مرة إنهما يعيشان الحجر الصحي سويا حيث أعلن الموسيقي مؤخرًا مشاكلهما واتهام كيم بمحاولة حبسه، كما زعم أنه يريد تطليقها في صخب شديد على وسائل التواصل الاجتماعي .

وعلي الجانب الآخر حاول كاني ويست أن يضع الكثير من الطاقة العاطفية في تجمعه الرئاسي الأول بعدما أعلن 4 يوليو على تويتر، انه سيشارك في انتخابات أمريكا 2020، لكن الفائز بجائزة ‪Grammy 21‬ مرة ما زال لديه الوقت بطريقة ما للعمل على ألبومه التالي ، الذي كان من المفترض أن يطرح يوم الجمعة الماضية.

وشوهد مغني الراب وهو يعمل بجد ، كما أصدر مقطع فيديو موسيقيا من مزرعته، وذلك وسط كل الجدل المثار حوله.

وكان قد قرر كاني ويست الاعتذار لزوجته كيم كاردشيان وكتب عل تويتر: "أود الاعتذار إلي زوجتي كيم كارداشيان بعدما تحدثت عن شيء في منتهي الخصوصية في العلن مؤخراً".

وأكد أنه لم يحمها مثلما تقوم هي بتغطيته وحمايته، قائلاً: "كيم أحبك وأود أن الاعتذار لك، وأعلم أنى جرحتك، من فضلك سامحيني".

وكانت العلاقة بين الثنائى كيم كارديشيان وزوجها المغنى كانى ويست اتخذت منحنى مختلفا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد سلسلة من الهجوم المتبادل بين الثنائي بدأها الزوج بإطلاق اتهامات عديدة عبر تويتر، أبرزها رغبته فى طلاقها قبل قيامه بحذف التغريدة بالأمس، الأمر الذى لم يسكت كيم والتى بدورها لم تنتظر طويلاً لرد اعتبارها، حيث شنت هجوما مضادا عليه بكلمات عبر خاصية استورى إنستجرام، قالت فيها إن كانى ويست الذى يرغب فى الترشح لرئاسة أمريكا يعانى من اضطراب ثنائى القطب ما يؤثر على تصرفاته.