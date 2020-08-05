إيمي آدامز تلعب “دورًا عجيبًا” في فيلم جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: تلعب النجمة الأمريكية إيمي آدامز دور امرأة تعتقد أنها تتحول إلى كلب في فيلم بعنوان Nightbitch أو كلب الليل.

ووقعت آدامز عقداً لتمثيل الفيلم الذي تجسد فيه دور ربة بيت تعيش مع ابنها، وتعتقد أنها تتحول إلى كلب، وهو مقتبس من رواية غير منشورة تحمل الاسم نفسه لراكيل يودر هي العمل الأول لها، ومن المقرر طرحها في الأسواق في صيف العام المقبل.

ويعد الفيلم الأحدث في التعاون بين النجمة الأمريكية والشركة المنتجة أنابورنا، حيث عملا معاً في عدة أفلام من بينها American Hustle أو ابتزاز أمريكي، و The Master أو السيد.

ولم تستسلم الممثلة التي ترشحت للأوسكار 6 مرات للملل والراحة في ظل جائحة كورونا، بعد أن انتهت من إنتاج فيلم جديد، كما شاركت في مشروع خيري لقراءة الكتب أون لاين للأطفال لمساعدتهم على استثمار أوقاتهم في ظل غيابهم عن المدرسة.

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وشارك مجموعة من أصدقاء النجمة في قراءة القصص على سوشيال ميديا، متبرعين بالأموال لصالح الأطفال الفقراء، ومن بين هؤلاء الأصدقاء الممثلة جينيفر جارنر التي ذكرت في

برنامج صباح الخير يا أمريكا الشهير كيف اتصلت بها آدامو وطلبت منها المشاركة في مبادرتها الجديدة التي شارك فيها أيضاً جيك جيلانهال، كريس برات، جيف بريدج، سيندي كراوفورد، إيفا لونجوريا، مارجوت روبن، لورا ديرن، وريز ويذرسبون.

في سياق متصل، كانت النجمة الأمريكية قد أكدت أنها تتعمد تقليل ظهورها في وسائل الإعلام حتى يشتاق الجمهور إليها عند عرض أفلامها.