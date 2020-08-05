أحمد زاهر يرد على منتقدي فيلمه الجديد: “فتايين”

متابعة بتجــــــــــرد: خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدّمه إذاعة “٩٠٩٠”، وصف الفنان أحمد زاهر منتقدي فيلمه “زنزانة ٧” بـ”الفتّايين”، حيث قال: “الناس اللي بتقول الفيلم مقاولات أو مسروق من فيلم تركي؛ ناس بتفتي، وفي ناس بتمشي وراها، وتشيِّر من غير تدقيق”.

وعن البطولات النسائية، قال زاهر إنه يرى البطولات النسائية فرصة جيدة للمنافسة والخروج بعمل فني جيد، إلا أن البطولات الرجالية تنجح أكثر من تلك النسائية، مؤكداً: “البطولات الرجالي هي اللي بتنجح، ولكن يا أهلا وسهلا بالمعارك”، مشيراً إلى أن من تنال البطولة من النجمات على الساحة تستحقها بجدارة.

واختتم بالقول: “البطولات النسائية موجودة منذ أيام نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى مع وجود فنانين مثل عادل إمام وغيره على الساحة، ونجد أن الغَلبة للرجال ولا أعرف سبباً لذلك”.

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر كان قد حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل “البرنس” الذي قدّمه مع الفنانين محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامي، وسلوى عثمان، وهو من إخراج وتأليف محمد سامي.