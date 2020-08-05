منة عرفة تصدم المتابعين بشكلها الجديد

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"الخليج 365" من بيروت: شاركت الفنانة المصرية الشابة “منة عرفة” متابعيها عبر خاصية القصص المصورة “ستوري” بحسابها الرسمي على الإنستغرام بصور ظهرت خلالها بإطلالة جديدة وملامح مختلفة.

عرفة صبغت شعرها باللون الأحمر، وكانت شفاهها ممتلئة بدرجة أكبر عما هو معهود عنها في ذاكرة جمهورها من الملامح الطفولية.

كما اطلّت الممثلة المصرية الشابة في فيديو من داخل صالون التجميل، وهي تستعرض مظهرها الجديد الذي اعتمدته حيث غيرت لون شعرها إلى الدرجة “الأحمر البرغندي” أي الداكنة. وتفاعل المتابعين مع هذا المقطع بشكل كبير .

وتفاعل الجمهور مع لون شعرها بشكل خاص، حيث اعترض البعض على الدرجة مشيرين إلى أن اللون جعلها تبدو أكبر عمراً، وطالبوها بالعودة إلى لون شعرها الأسود القديم فهو أنسب الألوان إليها أو البني الغامق، الذي سبق وأطلت به من قبل.