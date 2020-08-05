تضامنا مع لبنان.. كارمن سليمان تؤجل طرح أغنية «لينا رقصة»

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"الخليج 365" من بيروت: قررت الفنانة كارمن سليمان تأجيل طرح كليب أغنيتها الجديدة " لينا رقصة"، والذي كان مقررا طرحه اليوم الأربعاء، تضامنا مع لبنان. وكتبت كارمن عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:" بسبب الظروف الراهنه التي تمر بها لبنان الحبيبة.. قررت تأجيل طرح كليب "لينا رقصة" تضامناً مع الشعب اللبناني. وتابعت:" ربنا يرحم الضحايا و يصبر أسرهم و يشفي المصابين و المتضررين من الحادث #انفجار_بيروت".



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