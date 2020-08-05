نادين نسيب نجيم تنجو من موت محقق واليسا وهيفاء أضرار مادية

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"الخليج 365" من بيروت: أصيب عدد من المشاهير في لبنان وتضررت منازل آخرين، إثر الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، وعصف بأرجاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

نادين نسيب نجيم في المستشفى

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي أصيبت أمس في انفجار بيروت، فيديو من منزلها المتضرّر والذي تحول كل شيء فيه لحطام.

وكتبت نجيم رسالة سردت فيه لحظات الرعب الّتي عاشتها قائلة: "بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد. الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عالبيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين، الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تأقدر خلص حالي".

وأضافت "الناس كلها مدممة، جرحى، قتلى، سيارات مكسرة، ناس عم تصرخ وتبكي، وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني، كان إبن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى، رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات لأنه نص وجهي وجسمي مدمم".

وأضافت "اللي شفته عالارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية.

شكراً يا رب انك حميتني، وحمدلله اولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت. بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

اليسا: مين بيرجع اللي راحوا؟

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورا عبر حسابها على تويتر، تظهر حجم الدمار الذي لحق بمنزلها بسبب انفجارات بيروت.

وكتبت إليسا: “انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟”.

هيفاء وهبي أضرار مادية وإصابة العاملة المنزلية

نشرت الفنانة هيفاء وهبي فيديو من منزلها، تكشف فيه الأضرار التي ألمت بشقتها إثر الانفجار الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، لافتة إلى أن مساعدتها بالمنزل أصيبت في رأسها وعينيها ونقلت على الفور إلى المستشفى.

وسجلت «وهبي» عباراتها على اللقطات المصورة، قائلة بـ«انستغرام»: «ادعوا لربة بيتي روبي بالشفاء انصابت برأسها وعينيها ونقلت إلى المستشفى».

وتابعت: «نحن كلنا بخير الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل»، وظهر أثاث منزلها محطمًا.

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هيفاء كانت تصور مسلسل أسود فاتح حين حدوث الإنفجار.

رامي عياش يتحدث عن إصابة زوجته

طمأن الفنان اللبناني، رامي عياش، جمهوره، بشأن صحة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، التي أصيبت بجروح متفرقة في جسدها إثر انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

وكتب المغني اللبناني في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: ”أشكر كل من سأل على داليدا دون استثناء .. غمرتوني بمحبتكم وإن شاء الله منوفيكم…جروحها توزعت بين جبينها وأنفها و أيديها ورجيلها… بس الحمدالله عكل شيء“.

وأضاف عياش:“ مصيبة…. خسارة غيرنا أكبر من شوية جروح…أطفال مقطوعة أجزاؤهم، وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا“.

و ختم عياش رسالته بعبارة كان لها وقع حزين على كل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حين قال:“ مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها…الله يشفي كل جريح و يرحم اللي فارقونا… بدنا نعيش بسلام لأنه خلص تعبنا“.

وتم توثيق إصابة داليدا عياش من خلال مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ملطخة بالدماء على وجهها وقدمها، وظهرت وهي محاطة بالأطباء الذين يقدمون لها الإسعافات الأولية.

يشار إلى أن الفنان رامي عياش وأولاده كانوا في المنزل لحظة وقوع الانفجار، ولم يصب منهم أحد.

إصابة دومينيك حوراني وإبنتها

كما أصيب المغنية دومينيك حوراني وابنتها ديلارا نتيجة الانفجار.

وقالت في "ستوري" نشرتها على "إنستغرام" إن الجروح "عادية"، مرفقة إياها بصورة تهشم الزجاج في منزلها. وأضافت أنها ذهبت مع ابنتها المصابة إلى المستشفى بسيارتها التي تطايرت نوافذها، قائلة إنها في حالة "صدمة".

راغب علامة: الأضرار مادية جسيمة

ولحسن حظ راغب علامة، أنه لم يكن موجودا بمنزله لحظة الانفجار، الذي لا يبعد كثيرا عن المرفأ. وكتب على "تويتر": "نحنا كويسين (بخير) والأضرار المادية جسيمة، لكن الحمد لله زي ما يقول المثل: بالمال ومش بأصحابه".